Чебоксары, 4 марта, 2022, 06:41 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии, который является самым крупным районом республики и граничит со столицей региона, объявлен конкурс на замещение должности главы администрации. Этому предшествовал скандал в ряде поселений из-за муниципальной реформы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Первое заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности сити-менеджера Чебоксарского района

Релиза о сложении полномочий сити-менеджера Чебоксарского района Николая Хорасева, двухлетний контракт с которым истекал в марте 2022 года, нет ни сайте муниципального образования, ни на сайте собрания депутатов. В парламенте по итогам внеочередного заседания сообщается только «О создании конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Чебоксарского района Чувашской Республики».

1 марта глава региона Олег Николаев подписал распоряжение о назначении четырёх членов комиссии для проведения конкурса на замещение должности сити-менеджера: вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, депутата Госсовета Владимира Викторова, члена общественной палаты Сергея Самостюка и начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления своей администрации Сергея Тарасова.

2 марта в администрации Чебоксарского района состоялось первое заседание конкурсной комиссии, которая приняла решение о назначении конкурса на 23 марта.

Напомним, что в марте 2020 года администрацию Чебоксарского района возглавил Николай Хорасев, который ранее руководил собранием депутатов муниципального образования. Контракт с ним заключили на два года.

Cap.ru Скриншот релиза, опубликованного по итогам заседания собрания депутатов Чебоксарского района

Между тем, в соцсетях и прессе с начала 2022 года сообщалось о скандалах в ряде поселений Чебоксарского района в ходе публичных слушаний и депутатских собраниях из-за муниципальной реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в моногороде Алатырь новым глава администрации стал 42-летний Денис Трифонов, который руководил муниципальным предприятием и являлся спикером городского парламента.