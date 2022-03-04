Биробиджан, , 06:35 — REGNUM Важно не допускать геноцида людей, заявил казак станичного казачьего общества «Надёжное» Биробиджанского района ЕАО Михаил Дедешко. Он подчеркнул, что к спецоперации России по просьбе ДНР и ЛНР все казаки относятся одинаково и поддерживают руководство страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в телеграм-канале правительства ЕАО.

Флаг России и Донецкой Народной Республики (ДНР) Smdnr.ru

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«Добро должно быть с кулаками — это президент правильно сказал. Надо уметь защищать себя. Я полностью поддерживаю введение российских войск на территорию Украины с целью оказания помощи ДНР и ЛНР. Там люди восемь лет уже терпят, идет настоящий геноцид народа. Это страшное людское горе. Дети жили в подвалах… Спасибо всем, кто оказывает помощь беженцам», — сказал Михаил Дедешко.

Казак станичного казачьего общества «Михайло-Семеновское» Ленинского района ЕАО Анатолий Парыгин подчеркнул, что «действовать надо жёстче. В Украине гибнут дети, и наши в том числе».

Президента РФ Владимира Путина также поддержал казак станичного казачьего общества «Тигровая падь» Облученского района ЕАО Игорь Безруков.

«Очень хочется, чтобы все жили мирно и дружно. Но уж если складывается такая ситуация, значит, её нужно исправлять и завершать, чтобы военные операции больше не повторялись. Я поддерживаю нашего президента и действия со стороны России для защиты тех, кто на Украине говорит по-русски», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, принятое Владимиром Путиным решение начать специальную операцию по просьбе ЛНР и ДНР было своевременным в условиях накаляющейся ситуации, заявлял ранее губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн.