Нужно защищать тех, кто говорит по-русски — казак о спецоперации России
Биробиджан, 4 марта, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Важно не допускать геноцида людей, заявил казак станичного казачьего общества «Надёжное» Биробиджанского района ЕАО Михаил Дедешко. Он подчеркнул, что к спецоперации России по просьбе ДНР и ЛНР все казаки относятся одинаково и поддерживают руководство страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в телеграм-канале правительства ЕАО.
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Казак станичного казачьего общества «Михайло-Семеновское» Ленинского района ЕАО Анатолий Парыгин подчеркнул, что «действовать надо жёстче. В Украине гибнут дети, и наши в том числе».
Президента РФ Владимира Путина также поддержал казак станичного казачьего общества «Тигровая падь» Облученского района ЕАО Игорь Безруков.
Как сообщало ИА REGNUM, принятое Владимиром Путиным решение начать специальную операцию по просьбе ЛНР и ДНР было своевременным в условиях накаляющейся ситуации, заявлял ранее губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн.