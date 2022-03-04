Запорожье, Украина, , 06:25 — REGNUM Пожар на Запорожской АЭС не затронул «основное оборудование» станции. Об этом, со ссылкой на украинские власти, сообщает 4 марта пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Запорожская АЭС Ralf1969

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В заявлении МАГАТЭ указано, что, по данным украинских властей, пожар в районе Запорожской АЭС не затронул «основного оборудования» станции. В настоящее время персонал АЭС предпринимает меры по смягчению последствий возгорания.

Кроме того, уточняется, что радиационный фон в районе АЭС не изменился.

В свою очередь, по данным ГСЧС Украины, пожар произошёл вне территории Запорожской АЭС, в одном из учебно-тренировочных корпусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен созвать Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

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