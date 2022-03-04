Москва, , 06:24 — REGNUM Небанковская кредитная организация «Единая расчётная палата», которая оказывала услуги по идентификации клиентов для платежной системы Webmoney, получила иск от Центробанка России. Вероятно, речь идёт о ликвидации компании, которая в феврале 2022 года лишилась лицензии. Сам иск арбитраж Москвы пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление поступило в суд 2 марта 2022 года. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» также участвует в деле, так как выполняет роль временной администрации после отзыва лицензии у ООО «Небанковская кредитная организация «Единая расчётная палата» 11 февраля 2022 года. Детали иска пока не сообщаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания из Сергиева Посада на момент лишения лицензии занимала 337-е место в банковской системе РФ и специализировалась на электронной коммерции. В сообщении регулятора уточнялось, что компанию уличили в том, что она проводила «непрозрачные операции, в том числе по переводу денежных средств за рубеж».

Напомним, 11 февраля 2022 года лицензии также лишился расчётный банк системы WebMoney — занимавший по размеру активов 164-е место АО «Консервативный коммерческий банк» из Астрахани.

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