Москва, 4 марта, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Небанковская кредитная организация «Единая расчётная палата», которая оказывала услуги по идентификации клиентов для платежной системы Webmoney, получила иск от Центробанка России. Вероятно, речь идёт о ликвидации компании, которая в феврале 2022 года лишилась лицензии. Сам иск арбитраж Москвы пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Исковое заявление поступило в суд 2 марта 2022 года. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» также участвует в деле. Детали иска пока не сообщаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания из Сергиева Посада на момент лишения лицензии занимала 337-е место в банковской системе РФ и специализировалась на электронной коммерции. В сообщении регулятора уточнялось, что компанию уличили в том, что она проводила «непрозрачные операции, в том числе по переводу денежных средств за рубеж».

Напомним, 11 февраля 2022 года лицензии также лишился расчётный банк системы WebMoney — занимавший по размеру активов 164-е место АО «Консервативный коммерческий банк» из Астрахани.

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