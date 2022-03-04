Новосибирск, , 06:18 — REGNUM В Новосибирской области ежедневно проходит мониторинг запаса продуктов питания и непродовольственных товаров в торговых сетях, а также ведётся контроль за ценообразованием. Об этом заявили в правительстве региона.

Сельское хозяйство sebagee

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По словам министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, аграриям региона оказываются меры господдержки для проведения посевной кампании.

«Основная мера — беспрецедентное увеличение государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям, в первую очередь из средств областного бюджета. Если в прошлом году мы довели аграриям 1 млрд 400 млн рублей для подготовки и проведения посевной кампании, то в текущем году эта цифра составит порядка 2 млрд 400 млн рублей, — уточнил Лещенко. — Ещё одна мера, над которой мы работаем, — это продолжение и сохранение объёмов льготного кредитования для селян, оно было увеличено в 4 раза».

Он также отметил, что стабилизированы цены на овощи борщевого набора, а специализированный завод обеспечивает потребление гречихи новосибирцами в двукратном размере.