Москва, 4 марта, 2022, 06:15 — ИА Регнум. В пятницу, 4 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица, температура воздуха +0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Исаак Левитан. Март. 1895

В ночь на 5 марта в Москве также облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха −5… −3 °C.

Ветер северный 6−11 м/с, ночью — с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −3… +2 °C днём. Ночью — −8… −3 °C.

В субботу, 5 марта, днём в столице ожидается +0… +2 °C, по области −3… +2 °C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью в регионе ожидается −10… −5 °C.

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