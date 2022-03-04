Тюмень, 4 марта, 2022, 06:14 — ИА Регнум. В Тюмени проходит 40-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Об этом сообщает городской департамент по спорту и молодёжной политике.

Дейнека Александр Александрович. Лыжники. 1950

Кульминацией гонки станет 6 марта 2022 года забег на стадионе Аграрного университета Северного Зауралья. Лыжники младше 18 лет преодолеют дистанцию в пять километров, спортсмены от 18 лет и старше пробегут 10 км.

Отмечается, что в традиционном забеге примут участие воспитанники спортивной школы № 2 города Тюмени, лыжники-любители, ветераны спорта.