Токио, , 06:10 — REGNUM Власти Японии решили продать 7,5 млн баррелей нефти из стратегических запасов страны из-за ситуации на топливном рынке, заявил японский министр экономики, промышленности и торговли Коити Хагиуда 4 марта в ходе пресс-конференции.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Токио сделало такой шаг после подобного решения Вашингтона. Указанный объем соответствует норме потребления Японии за четверо суток. По информации журналистов, в ближайшее время японское правительство понизит размер обязательного резерва коммерческих запасов с 70 до 66 дней.

Хагиуда также сообщил, что Япония продолжит переговоры со странами-экспортерами нефти по поводу увеличения добычи сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в ходе торгов на Токийской товарно-сырьевой бирже цена на нефть превышала уровень в 66 тысяч иен (более $570) за килолитр (6,289 барреля), что является рекордным значением с осени 2014 года.

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