Токио, 4 марта, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Российское грузовое судно водоизмещением 677 тонн потерпело бедствие возле японского острова Хоккайдо. Об этом 4 марта сообщает агентство Kyodo.

Пол Клэйс. День кораблекрушения. 1853

Судно вышло 2 марта из порта города Отару на юго-западе острова Хоккайду и направилось к российскому острову Кунашир. По пути у судна, по предварительным данным, возникли проблемы с двигателем и корабль лёг в дрейф. На борту судна находятся 15 человек, информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время патрульный корабль Управления безопасности на море Японии начал буксировку российского судна в порт японского города Хакодатэ, здесь будет проведена проверка его технического состояния.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что эстонское грузовое судно затонуло после взрыва недалеко от морского порта Одессы.