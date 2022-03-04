Биробиджан, 4 марта 2022, 06:08 — REGNUM Вместимость ПВР, приготовленных для покидающих Донбасс людей, в Еврейской автономии составит 50 человек. В регионе готовы к принятию беженцев, сообщили 4 марта в пресс-службе правительства региона.
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Он напомнил, что в Россию приехали с территории Донбасса уже более 120 тыс. человек. В Еврейской автономии готовы предоставить им 50 мест для проживания. Чтобы пребывание там было безопасным, управление Роспотребнадзора по региону проводит все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. В том числе, специалисты проверяют качество воды и параметры микроклимата. Цель этих мер — не допустить появление очагов инфекций.
Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане работает пункт для сбора помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик, которые приехали в Россию. Принимают вещи в общественной приёмной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.