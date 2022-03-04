Чебоксары, , 06:02 — REGNUM В Чувашии разработали «план по созданию системы запуска и сопровождения инвестиционных проектов». Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Инвестиции Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что план разработан в соответствии с федеральным постановлением о методике распределения дотаций регионам «в рамках повышения инвестиционной привлекательности». Все мероприятия запланированы на первое полугодие 2022 года.

Чувашский план по созданию системы запуска и сопровождения инвестиционных проектов занимает одну страницу и состоит из шести пунктов. Власти планируют сформировать реестр инвестиционных проектов и инвестиционную карту, принять инвестиционную декларацию и свод инвестиционных правил, а также актуализировать механизм коммуникации между инвесторами и органами государственной власти республики.

Кроме того, за полугодие будет сформирован операционный центр сопровождения инвестиционных проектов. Он появится на базе автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики».