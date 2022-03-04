Куньмин, Китай, , 05:54 — REGNUM В 2021 году на цветочном рынке городка Доунань близ столицы провинции Юньнань города Куньмина на юго-западе Китая было продано в общей сложности 10,26 млрд стеблей свежесрезанных цветов, что на 25,05% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

На оренбургском цветочном рынке появились первые нарциссы Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Будучи барометром цветочного рынка Китая, рынок Доунаня в Куньмине имел в 2021 году объем торговли на уровне 11,2 млрд юаней (около $1,8 млрд США), что на 36,8% больше в годовом исчислении.

Являясь крупнейшим рынком свежесрезанных цветов в Китае как по объему торговли, так и по стоимости экспорта в течение 23 лет подряд, Доунань стал крупнейшим рынком торговли свежесрезанными цветами в Азии, предлагая ассортимент свежесрезанных цветов, бонсай, зеленых саженцев и садовых материалов.

Торговля может вестись как на месте, так и с помощью электронных аукционных сервисов. В настоящее время 40 000 из 70 000 постоянных резидентов Доунаня заняты в цветочной индустрии.