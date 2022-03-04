Ульяновск, 4 марта, 2022, 05:50 — ИА Регнум. В Ульяновской области определились с датой начала пожароопасного сезона в лесах. Ожидается, что он будет объявлен 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Mpr73.ru Совещание в минприроды Ульяновской области в режиме ВКС

Данный вопрос был обсуждён на встрече с директорами лесничеств и арендаторами лесных участков. Планируется, что пожароопасный сезон в лесах Ульяновской области стартует с 1 апреля.

Профилактическая работа уже началась: сводный план тушения лесных пожаров согласован с департаментом лесного хозяйства по Поволжью, Авиалесоохраной и Рослесхозом. Общая группировка сил и средств — 3068 человек и 553 единицы техники.

Исполняющий обязанности министра природы Пётр Микка отмечает, что арендаторам предложили принять участие в развитии региональной системы видеомониторинга и раннего обнаружения пожаров. Лесничествам поручено провести учения по тактике и технике тушения лесных пожаров.

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области продолжает повышать эффективность работы в сфере развития лесного хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года минприроды заявило о досрочном устранении 19 замечаний, выявленных во время выездной проверки Рослесхоза в 2021 году. Проверялась работа по лесовосстановлению, проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, патрулированию лесных участков, прохождению пожароопасных периодов. По результатам проверки выявлено 26 замечаний.