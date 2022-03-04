Благовещенск, 4 марта, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Руководившая школой жительница города Циолковский ответит в суде за действия, выходящие за пределы её полномочий. Обвинительное заключения по делу бывшего директора сформировано и будет направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 марта в пресс-службе следственного управления СК РФ по Амурской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подъемник для инвалидов

Читайте также: Директора предприятия в Приамурье подозревают в служебном подлоге

Получив средства, предназначенные для формирования доступной среды для инвалидов в школе, женщина выплатила их подрядчику за фактически невыполненные работы. К установке подъёмников для инвалидов компания даже не приступала, но получила 578 тыс. рублей. Оборудование привезли только спустя полгода, и оно не соответствовало требованиям безопасности.

В отношении экс-директора было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций). Обвинительное заключение по нему сформировано, его направят в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, руководителя унитарной организации в Тынде Амурской области будут судить за то, что она платила своим знакомым за столярные работы, которые не выполнялись. С помощью этой схемы женщина присвоила 240 тыс. рублей.