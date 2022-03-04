Пекин, , 05:46 — REGNUM Банк развития Китая, финансовое учреждение развития страны, выделил 20 млрд юаней (около $3,2 млрд) в виде специальных кредитов для поддержки весеннего земледелия в этом году, сообщает агентство Синьхуа.

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Кредиты будут использованы для содействия сельскохозяйственному производству и помогут обеспечить стабильные поставки важных сельскохозяйственных и побочных продуктов, сообщил банк.

Финансовая поддержка будет сосредоточена на закупках, обороте и распределении материалов для сельскохозяйственного производства, а также на производстве и поставках зерна, масла, овощей, мяса и другой сельскохозяйственной продукции.

В 2020 году банк инициировал специальные займы на сумму 10 млрд юаней, чтобы помочь сельскохозяйственным производственным фирмам в 27 провинциальных регионах Китая справиться с COVID-19 и возобновить производство. В прошлом году он усилил поддержку на местах, выдав кредиты на сумму 17,7 млрд юаней.

По данным банка, к концу февраля 2022 года было выдано 4,88 млрд юаней специальных кредитов с начала этого года.