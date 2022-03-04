Новосибирск, , 05:41 — REGNUM В Новосибирской области снижение числа вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом позволяет начать переход к восстановлению плановой медицинской помощи и диспансеризации. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Принято решение снять потоки экстренных пациентов с коронавирусной инфекций с трех медицинских организаций. Это Обская городская больница, больница №1 в Кольцово и Горбольница №1. Мы начали процесс обратного перепрофилирования наших медицинских организаций, которые участвуют в оказании медицинской помощи коронавирусным больным», — уточнил министр.

При этом в региое продолжает массовая вакцинация против COVID-19 — работают все пункты вакцинопрофилактики.