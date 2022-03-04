Сеул, 4 марта, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи приняли решение вернуть ряд ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции в стране, сообщает агентство Рёнхап.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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По его данным, власти ограничат время работы заведений общественного питания и других развлекательных учреждений — им разрешат работать до 23:00. Предполагается, что ограничения будут действовать до 20 марта. В то же время власти разрешили небольшим магазинам работать в прежнем режиме, чтобы не подвергнуть риску малый бизнес.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в Южной Корее впервые за сутки выявили свыше 260 тыс. зараженных коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране подтвердили более 3,6 млн случаев инфицирования SARS-CoV-2.