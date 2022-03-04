Кишинёв, 4 марта, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду официально обратилась с просьбой о вступлении страны в Евросоюз. Об этом Санду объявила 3 марта во время телевизионной трансляции церемонии подписания в Кишинёве.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

Майя Санду «Сегодня мы подписываем заявление о вступлении Республики Молдова в ЕС».

В материале агентства EFE отмечается, что Молдавия совершает данный шаг «по примеру Украины и Грузии… на территории которых размещены российские войска».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Молдавии Майя Санду намерена в ближайшее время подать заявку на вступление в Евросоюз.

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