Якутск, , 05:44 — REGNUM Ограничение, вводимые в отношении России другими странами — это следствие истерии США, которая передаётся как эстафетная палочка. Такое мнение высказал главврач центра экстренной медицинской помощи Якутии Иван Иванов, сообщает телеграм-канал зампредседателя правительства республики Ольги Балабкиной.

Референдум в ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вероятно, для ряда западных стран разрушение России сознательная тактика», — предположил руководитель медучреждения.

Он считает, что никакие жертвы не оправдывают то, что сейчас происходит в Украине. Иван Иванов также высказался против национализма, фашизма и насилия.

«Уму непостижимо то, что национализм, по сути — фашизм, в Украине приветствуется. Это продолжается 8 лет. И абсолютно непонятно, почему весь цивилизованный мир осуждает нацизм в целом, а в Украине — это должно быть нормальным явлением и не подвергается критике западных стран? Бомбежка в ЛНР и ДНР, минометные обстрелы являются будто бы нормой и те подписанные минские соглашения, которые не исполняются украинской стороной на протяжении многих лет лично меня, убеждают в нежелании Украины прекратить это», — считает Иван Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперацию по просьбе Донецкой и Луганской народных республик назвал вынужденной, но необходимой мерой председатель совета ветеранов Якутии Вильям Иванов. Он надеется, что таким образом удастся остановить распространение неофашизма.