Санкции против России назвали истерией США
Якутск, 4 марта, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Ограничение, вводимые в отношении России другими странами — это следствие истерии США, которая передаётся как эстафетная палочка. Такое мнение высказал главврач центра экстренной медицинской помощи Якутии Иван Иванов, сообщает телеграм-канал зампредседателя правительства республики Ольги Балабкиной.
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Он считает, что никакие жертвы не оправдывают то, что сейчас происходит в Украине. Иван Иванов также высказался против национализма, фашизма и насилия.
Как сообщало ИА REGNUM, спецоперацию по просьбе Донецкой и Луганской народных республик назвал вынужденной, но необходимой мерой председатель совета ветеранов Якутии Вильям Иванов. Он надеется, что таким образом удастся остановить распространение неофашизма.