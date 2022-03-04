Петропавловск-Камчатский, , 05:24 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов ответил на самые популярные вопросы населения — что делать со сбережениями в банках и ожидать ли дефицита импортных лекарств.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Глава региона заверил, что все банки на территории края работают в штатном режиме и никаких предпосылок для сбоев нет. Имеется достаточный запас наличных денег, ограничений на операции внутри страны нет. Поэтому необходимости экстренно снимать наличку нет, уверен губернатор Камчатки.

«Все введённые ограничения касаются либо зарубежных операций, в том числе с использованием протокола SWIFT, банков, попавших под санкции — ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, «Открытие», либо отдельные сервисы, такие как Apple Pay, Google Pay. В связи с этим единственная рекомендация — носить с собой карту, чтобы иметь возможность расплатиться в любом месте», — сказал Солодов.

Губернатор Камчатки, отвечая на вопрос о возможном дефиците импортных лекарств, отметил, что санкции пока не распространяются на медикаменты.

«Даже если санкции будут введены, то в отношении лекарств существует такие инструменты, как принудительное лицензирование, разработка лекарств-аналогов, что при любом сценарии позволит в полном объёме обеспечить доступность лекарственных средств для жителей Камчатского края. Стабильность поставок и запасы в аптеках постоянно отслеживаются», — пояснил Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 1 марта состоялось первое заседание штаба по обеспечению устойчивости экономики края в условиях введённых санкций. Штаб возглавил губернатор региона Владимир Солодов.