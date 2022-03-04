Пекин, , 05:20 — REGNUM Фьючерсы на сырую нефть достигли нового максимума 2 марта на дневных торгах Шанхайской международной энергетической биржи, сообщает агентство Синьхуа.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Самый активный контракт на сырую нефть с поставкой в апреле 2022 года подорожал на 49,1 юаня (около $7,75) и закрылся на уровне 663,9 юаня за баррель. Общий объем торгов по 14 фьючерсным контрактам на сырую нефть, котирующимся на бирже, составил 319 533 лота с оборотом около 205,96 млрд юаней.

Китай запустил торговлю фьючерсами на сырую нефть, которая открыта для иностранных инвестиций, в марте 2018 года.