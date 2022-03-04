Пекин, 4 марта, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Китай предоставил более целевые инклюзивные кредиты малому и микробизнесу с пониженными процентными ставками, сообщил 2 марта главный банковский регулятор страны, передает агентство Синьхуа.

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За последние четыре года средние темпы роста инклюзивных кредитов малым и микропредприятиям превысили 25%, а процентные ставки в совокупности снизились на 2 процентных пункта, сообщил на пресс-конференции председатель Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Го Шуцин.

По словам Го, благодаря ускоренному развитию инновационных финансовых услуг, таких как онлайн-страхование и цифровое кредитование, в стране расширился охват и стало более целенаправленным предоставление инклюзивных кредитов. По словам Го, в 2021 году совокупные кредиты малому и микробизнесу, предоставленные пятью крупнейшими банками страны, увеличились на 41,4%.

В полной мере используя технологические преимущества, крупные и средние банки также расширили свои возможности по обслуживанию отдаленных районов, выделив в общей сложности 4,7 трлн юаней ($741,9 млрд) в фонды защиты от рисков, предоставленные более чем 180 млн сельских домохозяйств, сказал Го.

По данным Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Китая, к концу прошлого года объем непогашенных инклюзивных кредитов малому и микропредприятиям, выданных банковскими учреждениями, превысил 19,1 трлн юаней, увеличившись на 24,9% в годовом исчислении.