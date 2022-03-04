Пекин, , 05:13 — REGNUM Ожидается, что внешняя торговля Китая сохранит устойчивость в 2022 году, несмотря на неопределенность и давление, заявил в четверг пресс-секретарь пятой сессии Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) 13-го созыва Го Вэйминь, сообщает 3 марта агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сектор внешней торговли в Китае имеет прочную промышленную основу и высокую устойчивость», — сказал Го, отвечая на вопросы на пресс-конференции.

Официальные данные показывают, что общий объем торговли товарами в Китае в 2021 году вырос еще на одну ступень, впервые превысив $6 трлн, несмотря на то что пандемия COVID-19 продолжает оказывать давление на мировую торговлю.

В условиях сложной ситуации внутри страны и за рубежом члены Национального комитета НПКСК выдвинули множество предложений, включая ускорение развития новых форм бизнеса, таких как трансграничная электронная торговля и зарубежные склады, содействие интеграции внутренней и внешней торговли, а также усиление цифровизации торговли, сказал Го.

По словам Го, за последние годы внешняя торговля Китая значительно продвинулась вперед. Что касается структуры внешней торговли, то, по словам Го, Китай в настоящее время экспортирует не только сырьевые товары, но и большое количество высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, такой как новые энергетические транспортные средства.

Между тем, микро-, малые и средние предприятия играют все более важную роль в укреплении внешней торговли страны, наряду с централизованно управляемыми государственными предприятиями и компаниями, финансируемыми из-за рубежа, сказал Го.