Панама, 4 марта, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Администрация Панамского канала (ACP) не предполагает возможность закрытия прохода российским судам из-за проводимой Россией специальной военной операции по денацификации Украины и западных санкций. Об этом говорится в распространённом 3 марта заявлении пресс-службы АСР.

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пресс-службы АСР «Панамский канал внимательно следит за текущей ситуацией на Украине… Он является постоянно нейтральным международным транзитным водным путём».

Ранее проживающая в Панаме группа украинцев провела пикет с требованием закрыть канал для движения российских судов.

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Напомним, нейтральный статус межокеанского водного пути был установлен в 1977 году в рамках договора Картера-Торрихоса о восстановлении Панамой контроля над каналом.

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