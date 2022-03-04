Бразилиа, 4 марта, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Порядок выдачи гуманитарных виз и вида на жительство утверждён для беженцев с территории Украины правительством Бразилии. Межведомственное постановление об этом было опубликовано 3 марта в официальном правительственном издании страны Diário Oficial da União.

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В постановлении указано, что гуманитарные визы будут выдаваться сроком на 180 дней гражданам Украины и лицам без гражданства, которые пострадали или были вынуждены сменить место жительства в результате «вооружённого конфликта на Украине». Кроме того, украинские беженцы смогут получить вид на жительство в Бразилии сроком до двух лет.

Президент Бразилии Жаир Болсонару уточнил, что в стране проживают уже около 600 тыс. выходцев с Украины и их потомков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американское министерство внутренней безопасности сообщило о статусе «временно защищённых лиц», который получат все украинские граждане, находящиеся на территории США. Данный статус предполагает выдачу разрешения на работу в США и получение временного вида на жительство.

По оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в случае, если конфликт на Украине продолжится, страну в ближайшее время могут покинуть до 4 млн человек.