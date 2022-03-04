Пекин, , 05:06 — REGNUM По данным Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию Китая выросли, сообщает 3 марта агентство Синьхуа.

Продуктовый рынок в Китае Russian.news.cn

Последний индекс оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае составил 131,14 пункта, что на 0,43 пункта больше, чем в предыдущий рабочий день. К 14:00 по местному времени 3 марта средняя оптовая цена на свинину, основное мясо в Китае, снизилась на 0,4% до 18,3 юаня (около $2,9) за кг, а цена на яйца выросла на 0,1% до 8,56 юаня за кг.

Средняя оптовая цена на 28 основных видов овощей, отслеживаемых правительством, выросла на 1,2% по сравнению с предыдущим рабочим днем, в то время как цена на шесть ключевых видов фруктов выросла на 0,1%

Индекс оптовых цен составляется на основе данных, собранных примерно с 200 сельскохозяйственных оптовых рынков, и обновляется ежедневно на основе средневзвешенных индексов цен на товары, включая овощи, фрукты, водные продукты, продукты животноводства, зерновые и пищевое растительное масло.