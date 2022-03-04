Пекин, 4 марта, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа пообещала полную поддержку проведению в Китае Недели подготовки к соревнованиям 46-го конкурса WorldSkills, сообщает агентство Синьхуа.

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Китай придает большое значение 46-му конкурсу WorldSkills и прилагает серьезные усилия в плане подготовительной работы, и к настоящему времени достигнут значительный прогресс, сказала Ху, выступая на церемонии открытия Недели подготовки к соревнованиям с помощью видео. Неделя подготовки к соревнованиям состоит из серии встреч и направлена на объединение заинтересованных сторон для обсуждения подготовки к соревнованиям по мастерству.

Китай уверен в своей способности выполнить свои обязательства и провести инновационное и влиятельное мероприятие, сказал Ху, и страна сделает все возможное, чтобы предоставить услуги для Недели подготовки к соревнованиям и обеспечить успешное выполнение всех задач, поставленных на предстоящих встречах.

Конкурс WorldSkills, известный как «Олимпиада» по профессиональному мастерству, проводится каждые два года. Китай возглавил список золотых медалей с 16 золотыми медалями на 45-м конкурсе WorldSkills в Казани, Россия, в августе 2019 года.