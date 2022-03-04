Пекин, , 04:26 — REGNUM Китай будет продолжать принимать решительные меры по расширению открытости на высоком уровне и работать над созданием открытой мировой экономики, сообщает 3 марта агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Китай обнародовал ряд стратегий и мер по открытости в последние годы и добился существенного прогресса, заявил на пресс-конференции пресс-секретарь пятой сессии Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) 13-го созыва Го Вэйминь.

Го перечислил некоторые ключевые шаги страны по расширению открытости миру, в том числе расширение доступа к рынкам, постоянное сокращение отрицательного списка для иностранных инвестиций, создание зон свободной торговли и строительство порта свободной торговли в провинции Хайнань на юге Китая.

Объем прямых иностранных инвестиций в материковую часть Китая, находящихся в фактическом использовании, достиг рекордно высокого уровня в 2021 году, что продемонстрировало доверие иностранных инвесторов к политике открытости Китая, бизнес-среде и перспективам развития, сказал Го.