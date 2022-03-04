Якутск, 4 марта 2022, 04:25 — REGNUM Во время специальной операции России, которая проводится по просьбе Луганской и Донецкой народных республик, погиб житель города Томмот Алданского района Якутии Александр Иванов. Об этом сообщил в своём телеграм-канале 4 марта глава региона Айсен Николаев.
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22-летний якутянин служил по контракту в Приамурье после окончания срочной службы. Его семье окажут всю необходимую помощь, подчеркнул глава региона.
Как сообщало ИА REGNUM, 498 российских военных погибли в ходе спецоперации в Донбассе, которая продолжается с 24 февраля. Ранены 1597 солдат из России.