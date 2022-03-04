Якутск, , 04:25 — REGNUM Во время специальной операции России, которая проводится по просьбе Луганской и Донецкой народных республик, погиб житель города Томмот Алданского района Якутии Александр Иванов. Об этом сообщил в своём телеграм-канале 4 марта глава региона Айсен Николаев.

Цветы Марина Каширская © ИА REGNUM

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22-летний якутянин служил по контракту в Приамурье после окончания срочной службы. Его семье окажут всю необходимую помощь, подчеркнул глава региона.

«Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким солдата. Свою жизнь он посвятил беззаветному служению Родине и до последнего дня остался верен воинской присяге. Он настоящий Герой, который навсегда останется для нас всех примером мужества и отваги и верности своему долгу. Вечная память!» — написал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 498 российских военных погибли в ходе спецоперации в Донбассе, которая продолжается с 24 февраля. Ранены 1597 солдат из России.