Далянь, Китай, 4 марта, 2022, 04:17 — ИА Регнум. Портовый город Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая открыл прямое морское сообщение с Австралией, сообщила управляющая компания порта, передает 3 марта агентство Синьхуа.

dmytrok Порт Далянь

Далянь — крупный внешнеторговый порт Китая. Суда по новому морскому пути будут осуществлять прямые рейсы в Сидней, Мельбурн, Брисбен и другие ключевые австралийские порты. Ранее путешествие из Даляня в Сидней занимало от 35 до 45 дней, но новый маршрут может сократить время плавания примерно до 20 дней, сообщает компания Liaoning Port Group.

Основными экспортными товарами нового судоходного маршрута будут химические продукты, изделия из стали, зерно и тому подобное, в то время как основными импортными товарами будут продукты питания, товары медицинского назначения и другие товары.

Австралийские товары раньше перевозились в Далянь через Южную Корею. По данным группы, после открытия нового морского пути импортные товары, включая фрукты, могут напрямую поступать на китайский рынок по низкой цене и с высокой эффективностью.