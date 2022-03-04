Нью-Йорк, США, , 04:11 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 3 марта снижением на фоне геополитики и ситуации в экономике. Больше других потерял Nasdaq.

Фондовая биржа США Rafael Matsunaga

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 96,69 пункта (0,29%), до уровня 33 794,66 пункта. S&P 500 подешевел на 23,05 пункта (0,53%), до уровня 4363,49 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 214,07 пункта (1,56%), до уровня 13 537,94 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,35 (1,22%), до уровня $109,25 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 2 марта ростом.

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