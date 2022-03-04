Куньмин, Китай, , 04:10 — REGNUM Железная дорога Китай-Лаос перевезла более 1,7 млн пассажиров и 1,1 млн тонн грузов с момента ее запуска в декабре 2021 года, сообщает 3 марта агентство Синьхуа.

Китайский пассажирский поезд N509FZ

В настоящее время на участке железной дороги в Китае ежедневно курсирует в среднем 23,5 пары пассажирских поездов, в то время как на лаосском участке ежедневно курсирует в среднем две пары. Безопасная, экологичная, эффективная и удобная железная дорога Китай-Лаос стала излюбленным средством передвижения пассажиров по маршруту.

За последние три месяца с момента своего запуска железная дорога обработала 1500 грузовых поездов, перевозивших 1,1 млн тонн грузов. Среди них около 350 международных грузовых поездов доставили по железной дороге более 250 000 тонн грузов, сообщает компания China Railway Kunming Group Co., Ltd.

«С устойчивым ростом объема грузовых перевозок, категории перевозимых грузов железной дорогой продолжает расширяться, начиная от кормов и удобрений до электроники, устройств связи и местных овощей в провинции Юньнань и так далее, Что может лучше удовлетворить потребности рынка в Лаосе», — сказал заместитель генерального директора Куньминского филиала China United International Rail Containers Co., Limited. Сюй Чао.

Железная дорога Китай-Лаос соединяет Куньмин в провинции Юньнань со столицей Лаоса Вьентьяном. Это первая зарубежная железная дорога, совместно построенная и эксплуатируемая двумя странами. Железная дорога протяженностью 1035 км, знаковый проект высококачественного сотрудничества в рамках инициативы «Пояса и пути», начала функционировать 3 декабря 2021 года.