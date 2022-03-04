Москва, , 03:57 — REGNUM Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московские ярмарки», которое подведомственно департаменту торговли и услуг города Москвы, объявило тендер со стартовой ценой почти 2 млрд рублей. В задачи победителя, которого определят 23 марта 2022 года, входят услуги по охране ярмарок выходного дня, межрегиональных ярмарок, региональных ярмарок, фестивальных площадок и складских модулей, передаёт ИА REGNUM.

Ярмарка Марина Каширская © ИА REGNUM

Максимально возможная стоимость контракта составляет 1 984 972 084,8 рубля. Контракт планируется заключить на срок до 31 июля 2024 года.

«Частный охранник обязан вежливо обращаться с посетителями и знать общую информацию о порядке работы охраняемого объекта», — уточняется в техзадании.

Помимо этого, уточняется, что охрана объектов должна проходить с использованием собак служебных пород, а в кинологических расчетах должны быть две сторожевые собаки и три собаки для поиска и обнаружения взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов.