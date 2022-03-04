Вашингтон, , 03:54 — REGNUM Взрыв произошел в жилом доме в американском городе Сильвер-Спринг (штат Мэриленд), сообщает газета The New York Times.

Взрыв

По ее сведениям, в результате взрыва пострадали десять человек, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Отмечается, что после взрыва произошел пожар, который затем тушили более ста спасателей. Указывается, что здание оказалось частично повреждено.

Пока точная причина взрыва не называется. Часть жителей дома рассказали газете, что незадолго до происшествия ощущали запах бытового газа. Тем не менее пожарные службы штата пока не называли официальную версию произошедшего.