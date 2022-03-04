Красноярск, , 03:46 — REGNUM В пятницу, 4 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха −3… −1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск University2019

В 07:30 на Театральной площади было — 7 °C.

Ночью с 4 на 5 марта ожидается до −5… −3 °C, облачно, без осадков.

Скорость западного, юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В субботу, 5 марта, в Красноярске до −4… −2 °C, облачно, временами небольшой снег. Ночью — до −10… −7 °C.

В воскресенье, 6 марта, в Красноярске ожидается до −2… +3 °C днём и до −1… +1 °C ночью. Облачно, осадки.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 4 марта в Туруханском районе местами ожидается сильный снег. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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