Запорожье, Украина, , 03:41 — REGNUM Пожар произошёл на территории Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом 3 марта сообщил представитель пресс-службы Запорожской АЭС на Украине Андрей Туз в на официальномYouTube-канале атомной станции.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

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По словам представителя пресс-службы АЭС, на территории атомной станции произошёл пожар, якобы в результате артобстрела. На опубликованных кадрах, как утверждается, с камеры видеонаблюдения Запорожской АЭС, можно увидеть белый дым над постройками на территории станции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил о взятии под контроль российскими войсками территории вокруг Запорожской АЭС.

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