Владивосток, , 04:30 — REGNUM Приморцы стали отказываться от поездок как за границу, так и на юг России.

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«Многие жители Приморья отказались от поездок в этом году. В ходе опроса в эфире радио «Владивосток FM» выяснилось, что ехать не планируют не только за рубеж, но и по России, в частности, сдают билеты в Ялту, Сочи и Петербург. Из тех, кто всё-таки планирует путешествия, примерно каждый шестой намерен отправиться на Алтай, к озеру Байкал или на Камчатку. Самыми популярными вариантами стали поездки по Приморью и отдых на даче», — написали «Дальневосточные ведомости».

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм в ночь на 1 марта досрочно закрыл продажи туров с кешбэком в связи с исчерпанием выделенных на него средств.