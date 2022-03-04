Анадырь, , 03:35 — REGNUM Управление ФНС России по Чукотке потребовало введения одного из этапов в процедуре несостоятельности в отношении ООО «Чукотнефть». Заявление арбитраж региона пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск был подан 3 марта 2022 года. В качестве обоснования фигурирует долг в размере 1 680 151,5 рубля.

В едином госреестре ООО зарегистрировано в октябре 2011 года. Компания по основному виду деятельности занимается геологоразведкой и изучением недр. Фирма на 99% принадлежит ООО «Сибнефть-Чукотка» (собственник — АО «Чукотснаб»).

Напомним, в феврале 2022 года банкротные претензии получил и один из старейших нефтезаводов Кубани — Афипский нефтеперерабатывающий завод. Иск пока не рассмотрен.