Дуала, Камерун, 4 марта, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем в городе Дуала в Нигерии, сообщает пресс-служба городской полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, водитель автобуса попытался совершить обгон, однако врезался в грузовик на встречной полосе. В результате аварии водитель автобуса и четверо пассажиров погибли на месте, еще десять человек получили в ДТП тяжелые травмы и были госпитализированы. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта грузовик врезался в стену на шоссе Саланг в Афганистане. В результате ДТП один человек погиб, еще один получил травмы.