Владивосток, 4 марта, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Приморье подвели итоги ежегодного конкурса на получение государственной поддержки лучшими сельскими учреждениями культуры и их сотрудниками. Победители получат поощрение в 100 тыс. рублей на учреждение и 50 тыс. рублей на специалиста. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета по нацпроекту «Культура», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Yarregion.ru Дом культуры

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«Эксперты оценивали их по участию в различных конкурсах и творческих проектах, активности внедрения цифровых технологий, работе со средствами массовой информации. Также принимались во внимание комфорт помещения, в котором находится учреждение культуры, творческий подход к его оформлению», — сообщили специалисты.

На конкурс было подано 34 заявки. Лучшими признаны восемь учреждений и восемь сотрудников.

«Это хорошая помощь сельским домам культуры, где местные бюджеты не могут себе позволить дополнительное финансирование на эту сферу. Нацпроект даёт возможность реализовать новые идеи, проекты, укрепить материальную базу, инфраструктуру учреждений, привлечь большее число жителей к творческим занятиям и самореализации», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с начала 2022 года приступили к реализации сразу нескольких региональных программ, в том числе по ремонту домов культуры.