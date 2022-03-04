Дакар, , 03:21 — REGNUM Посла Украины вызвал МИД Сенегала для выражения протеста в связи с вербовкой своих граждан с целью их дальнейшего участия в военных действиях. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба сенегальского внешнеполитического ведомства.

Военные Сенегала US Army Africa

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Речь идёт о публикации в социальной сети Facebook украинского посольства в Дакаре, с призывом к гражданам Сенегала принять участие в боевых действиях на территории Украины.

Украинский посол в Сенегале Юрий Пивоваров подтвердил наличие объявление и авторство украинской дипмиссии в Дакаре. По словам Пивоварова, анкету для записи добровольцев уже заполнили и подали 36 сенегальских граждан.

МИД Сенегала представило послу Украины вербальную ноту с решительным осуждением подобного рода публикаций с призывами к сенегальским гражданам, как нарушающих положения Венской конвенции. Внешнеполитическое ведомство Сенегала призвало украинских дипломатов немедленно удалить материал, размещённый в социальной сети.

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