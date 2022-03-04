Тегеран, 4 марта 2022, 03:21 — REGNUM 3 марта советник иранской переговорной группы в Вене заявил: «Наконец, появились признаки того, что США приняли условия Ирана для достижения соглашения». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
«Сейчас есть еще более убедительные признаки того, что украинский кризис вынудил Запад отступить на переговорах в Вене, поскольку несколько государств ЕС начали требовать санкций за сырую нефть еще до окончания переговоров», — написал Мостафа Хшешем, один из советников иранской переговорной группы в Вене в своём твиттере.
Иранский политолог отметил, что одна западная страна «даже попросила Иран предоставить страховое покрытие для грузов, чтобы обойти санкции». В связи с этим он подчеркнул: «На горизонте этих выходных, похоже, намечается важная веха».
Восьмой раунд венских переговоров по отмене антииранских санкций возобновился в австрийской столице Вене 8 февраля после 11-дневного перерыва для консультаций. Это оказался самый продолжительный раунд переговоров на сегодняшний день.