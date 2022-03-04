Тегеран, 4 марта, 2022, 03:21 — ИА Регнум. 3 марта советник иранской переговорной группы в Вене заявил: «Наконец, появились признаки того, что США приняли условия Ирана для достижения соглашения». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Венские переговоры

«Сейчас есть еще более убедительные признаки того, что украинский кризис вынудил Запад отступить на переговорах в Вене, поскольку несколько государств ЕС начали требовать санкций за сырую нефть еще до окончания переговоров», — написал Мостафа Хшешем, один из советников иранской переговорной группы в Вене в своём твиттере.

Иранский политолог отметил, что одна западная страна «даже попросила Иран предоставить страховое покрытие для грузов, чтобы обойти санкции». В связи с этим он подчеркнул: «На горизонте этих выходных, похоже, намечается важная веха».

Восьмой раунд венских переговоров по отмене антииранских санкций возобновился в австрийской столице Вене 8 февраля после 11-дневного перерыва для консультаций. Это оказался самый продолжительный раунд переговоров на сегодняшний день.