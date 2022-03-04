Тегеран, , 03:19 — REGNUM 3 марта командующий полицией иранской провинции Систан и Белуджистан объявил, что полицейским силам страны в ходе нескольких операций за последние две недели удалось арестовать двух руководителей наркобанд и изъять свыше 5 тонн наркотиков. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Также были арестованы 25 наркоторговцев. Правоохранительными органами изъято более пяти тонн наркотиков, включая опиум и некоторые запрещенные наркотики промышленного производства, а также восемь единиц оружия и 25 транспортных средств.

Иран, имеющий 900-километровую границу с Афганистаном, использовался в качестве основного канала контрабанды наркотиков в Европу.

Тысячи иранских военнослужащих приняли мученическую смерть, чтобы защитить мир от опасности наркотиков. Несмотря на высокие экономические и человеческие издержки, Исламская Республика на протяжении последних десятилетий активно борется с незаконным оборотом наркотиков.