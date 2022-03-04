Петропавловск-Камчатский, , 03:17 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском вечером 3 марта состоялась стихийная акция в поддержку спецоперации России по просьбе ДНР и ЛНР, на которую собрались сотни человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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«Для них нужна поддержка сейчас. Они делают бравое дело», — сказал участник автопробега.

Участники акции проехали по Петропавловску-Камчатскому на автомобилях с эмблемой «Z», «V» и российским триколором, а затем на центральной площади города из машин выстроили букву «Z». Присутствовавшие хором исполнили гимн России.

«Нужно поддержать наших военных. Восемь лет долбили Донецк и Луганск и никто, ничего не делал. Нашим парням хотелось бы сказать, чтобы аккуратнее были, чтобы домой вернулись. Если нас призовут — мы тоже пойдем, в стороне не останемся», — сказал участник акции.

Как сообщало ИА REGNUM, общественная акция в поддержку Вооруженных сил России и специальной операции против украинских нацистов прошла в городе Электрогорске Московской области.