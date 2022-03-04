Тегеран, , 03:18 — REGNUM 3 марта глава представительства Ирана в Вене Мохаммад Реза Геби подробно остановился на последнем докладе генерального директора МАГАТЭ о процессе проверки ядерных объектов в Исламской Республике. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Геби отметил, что это первый ежеквартальный отчет генерального директора МАГАТЭ в 2022 году на заседании Совета управляющих в области мониторинга выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности, который, как и в предыдущие периоды, является обычным обновленным отчетом, который информирует о последних событиях и новой технической информации, связанной с ядерной деятельностью Ирана.

В докладе отмечается, что на надзоре и проверке МАГАТЭ серьезно сказалось прекращение ядерных обязательств Ирана по СВПД, включая расторжение страной дополнительного протокола.

Согласно полученным данным, 5 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отправится с рабочим визитом в Тегеран. Поездка направлена на урегулирование некоторых споров по поводу ядерной деятельности Ирана и вопросов, касающихся соглашения о гарантиях между ядерным наблюдательным органом ООН и AEOI.