Москва, 24 января, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Отключить монетизацию проектов на русском сегменте YouTube уехавших и осуждающих специальную военную операцию предложила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков YouTube

«Надо методично отключать источники питания», — убеждена Ямпольская.

Она настаивает на том, чтобы перекрыть возможность зарабатывать в России уехавшим предателям.

«Надо отключить монетизацию этих проектов в русском «Ютубе»», — сказала Ямпольская.

Речь идет о тех, кто «поддерживает врага и отрекается от своего Отечества», уточнила глава комитета Госдумы.